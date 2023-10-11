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В Израиле во время атаки ХАМАС погиб советский ученый Гредескул

11 октября 2023 07:02
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В Израиле во время нападения ХАМАС погиб советский ученый Сергей Гредескул, пишет РИА Новости со ссылкой на Telegram-канал  академика РАН Алексея Хохлова.

7 октября текущего года 81-летний Гредескул и его жена были убиты дома в городе Офаким, сообщил Хохлов.

Советский физик-теоретик Сергей Гредескул родился в 1942 году. Был сотрудником Физико-технического института УССР и харьковского Физико-технического института низких температур им. Б.И. Веркина.

Начиная с 1991 года ученый трудился в университете Бен-Гуриона, который находится в городе Беер Шеве. 

# Терроризм

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