В Израиле будут официально отмечать 9 Мая
Новости Израиля. Законопроект о праздновании Дня Победы над нацистской Германией принял парламент. В числе положений документа – изучение темы Второй мировой войны в частях армии обороны Израиля и средних школах, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Отмечается, что в учебных заведениях религиозного сектора праздник будут отмечать по еврейскому календарю – 26 ияра. Это и есть 9 мая по общепринятому летосчислению.
Судьба еврейского народа в годы Второй мировой – не только трагична. В истории есть место гордости – около полу миллиона евреев сражались в рядах Красной Армии, и большинство из них погибли.