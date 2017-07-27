В Израиле будут официально отмечать 9 Мая

Новости Израиля. Законопроект о праздновании Дня Победы над нацистской Германией принял парламент. В числе положений документа – изучение темы Второй мировой войны в частях армии обороны Израиля и средних школах, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Отмечается, что в учебных заведениях религиозного сектора праздник будут отмечать по еврейскому календарю – 26 ияра. Это и есть 9 мая по общепринятому летосчислению.