В Италии началась всеобщая забастовка госслужащих и работников транспорта

Люди недовольны не только политикой правительства страны, но и Европейского союза в целом. По их мнению, чиновники перекладывают всю тяжесть кризиса на плечи простых работников, создавая исключительные преимущества для тех, кто у власти. Профсоюзы страны требуют прекратить увольнения непривитых и отказаться от обязательной вакцинации.