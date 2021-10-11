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В Италии началась всеобщая забастовка госслужащих и работников транспорта

11 октября 2021 21:04
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Новости Италии. В Италии началась всеобщая 24-часовая забастовка транспортных работников и госслужащих, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Италии началась всеобщая забастовка госслужащих и работников транспорта-1

Люди недовольны не только политикой правительства страны, но и Европейского союза в целом. По их мнению, чиновники перекладывают всю тяжесть кризиса на плечи простых работников, создавая исключительные преимущества для тех, кто у власти. Профсоюзы страны требуют прекратить увольнения непривитых и отказаться от обязательной вакцинации.

# Забастовка # Фотофакт

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