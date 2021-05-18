В Москву пришла субтропическая жара. В последний раз такая температура в мае там была 120 лет назад

Новости России. Температурный рекорд конца XIX века побит в Москве, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Воздух в российской столице 18 мая уже прогрелся до +29°C с небольшим.

И это не окончательная цифра. По прогнозам синоптиков, столбик термометра может достигнуть отметки +32. Субтропическая жара, которая характерна для середины лета и то лишь на юге, пришла в российскую столицу 17 мая.