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В Москву пришла субтропическая жара. В последний раз такая температура в мае там была 120 лет назад

18 мая 2021 15:33
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Новости России. Температурный рекорд конца XIX века побит в Москве, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Воздух в российской столице 18 мая уже прогрелся до +29°C с небольшим.

В Москву пришла субтропическая жара. В последний раз такая температура в мае там была 120 лет назад-1

И это не окончательная цифра. По прогнозам синоптиков, столбик термометра может достигнуть отметки +32. Субтропическая жара, которая характерна для середины лета и то лишь на юге, пришла в российскую столицу 17 мая.

В Москву пришла субтропическая жара. В последний раз такая температура в мае там была 120 лет назад-4

Нам пока остается завидовать тому, как москвичи проводят сейчас время. Предыдущий температурный рекорд в Москве для 18 мая был зафиксирован более чем 120 лет назад.

# Погода # Фотофакт

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