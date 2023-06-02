Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что следует предотвратить украинское контрнаступление до его начала, сообщает РИА Новости со ссылкой на радио Kossuth.

Он отметил важность прекращения огня и мирных переговоров, чтобы предотвратить гибель множества людей. Орбан подчеркнул, что украинская армия понесет существенные потери в случае массированной атаки. Премьер в качестве примера привел тот факт, что атакующие обычно имеют в три раза больше потерь, нежели защитники. В подобной ситуации стратегия развязывания большой войны оборачивается кровопролитием, в особенности для страны, численность населения которой намного меньше.

В среду, 31 мая, глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен выразила разочарование в отношении призывов ряда стран к прекращению огня в Украине, заявив, что это приведет к дестабилизации региона вдоль линии столкновения.

Венгрия последовательно высказывается против санкций на энергопоставки из России и отправки оружия в Украину, а также настаивает на необходимости проведения мирных переговоров в ближайшее время.

Москва выразила готовность к переговорному процессу с Киевом с учетом сложившихся реалий, но Украина ввела законодательный запрет на такие контакты.