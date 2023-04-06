Прямой эфир

В Испании продолжают ужесточать режим экономии

06 апреля 2023 11:11
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Испании. Испанцы напуганы прогнозами экспертов касаемо дефицита ресурсом и продолжают ужесточать режим экономии. За 7 месяцев жители сократили потребление газа на 11 %, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Испании продолжают ужесточать режим экономии-1

Однако даже этот показатель не дотягивает до согласованного в Евросоюзе. Ранее там на год продлили добровольное сокращение потребления газа на 15 %. Такие меры необходимы для подготовки стран сообщества к следующему отопительному сезону, заявили в ЕС.

# Кризис в ЕС # Новости Испании # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
В мире фиксируют падение производственной активности
06 апреля 2023 11:07

В мире фиксируют падение производственной активности

Прокурор Швеции заявил, что до сих пор неясно, кто стоит за подрывом «Северных потоков»
06 апреля 2023 10:44

Прокурор Швеции заявил, что до сих пор неясно, кто стоит за подрывом «Северных потоков»

В Брянской области пресекли попытку проникновения группы диверсантов из Украины
06 апреля 2023 10:21

В Брянской области пресекли попытку проникновения группы диверсантов из Украины