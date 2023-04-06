В Испании продолжают ужесточать режим экономии

Новости Испании. Испанцы напуганы прогнозами экспертов касаемо дефицита ресурсом и продолжают ужесточать режим экономии. За 7 месяцев жители сократили потребление газа на 11 %, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Однако даже этот показатель не дотягивает до согласованного в Евросоюзе. Ранее там на год продлили добровольное сокращение потребления газа на 15 %. Такие меры необходимы для подготовки стран сообщества к следующему отопительному сезону, заявили в ЕС.