Прокурор Швеции заявил, что до сих пор неясно, кто стоит за подрывом «Северных потоков»

Швеция продолжает следственные действия по подрыву газопроводов «Северный поток - 1» и «Северный поток - 2», но не имеет возможности определить, кто замешан в этих диверсиях, пишет ТАСС.

Окружной прокурор Матс Юнгквист, возглавляющий расследование, сообщил о проведении ряда конкретных следственных мероприятий, но признал, что расследование будет долгим и сложным, говорится на сайте прокуратуры.

Юнгквист охарактеризовал случившееся как «грубая диверсия» на инфраструктуру и выразил мнение, что за ним скорее всего может стоять группа, которую спонсирует государство. Однако прокурор подчеркнул, что в «теории возможно», что диверсию совершила независимая группировка.

Главной целью шведского расследования, по его словам, является установление, угрожали ли действия преступников интересам или безопасности королевства, включая возможное использование его территории для осуществления подрывной деятельности.