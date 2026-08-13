В Испании из-за пожаров эвакуировали более тысячи человек

В Испании из-за масштабных лесных пожаров эвакуированы более тысячи человек. Юг и северо-восток страны охвачены пламенем, на борьбу с которым брошены сотни спасателей и спецтехника, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Ситуацию осложняет аномальная 44-градусная жара и предельно сухой воздух. По информации СМИ, всего за месяц в Евросоюзе выгорело свыше полумиллиона гектаров – это в четыре раза превышает прошлогодние цифры. Наибольший урон понесли Испания, Италия, Португалия, Греция и Франция. В последней на этом назревает серьезный социальный конфликт: местные пожарные готовятся к массовым протестам. Профсоюзы требуют немедленно обновить парк техники и расширить штат профессионалов, ведь сейчас свыше 80 процентов личного состава составляют обычные добровольцы. Несмотря на обещания властей увеличить бюджет, реальных мер пока не принято.