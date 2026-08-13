В Германии резко растет число отказов от военной службы

Германия столкнулась с проблемой, которую не получается решить одним лишь увеличением военных расходов. Стране не хватает желающих служить в армии, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Согласно новой оборонной стратегии, численность бундесвера в ближайшие 10 лет должна увеличиться со 185 до 260 тысяч человек. Но амбициозный план упирается в нежелание немцев подписывать контракты. Только с начала нынешнего года в государственные органы поступило более 8 тысяч заявлений от «отказников» – вдвое больше, чем за весь 2025-й.

Пока служба в ФРГ остается добровольной. Однако новый закон позволяет вернуть обязательный призыв, приостановленный в 2011 году, если добровольцев окажется недостаточно. Одновременно с этим Германия продолжает расширять военную инфраструктуру: в четырех федеральных землях планируется построить пять новых военных городков для сухопутных войск.