В Башкортостане начался пожар на объекте Wildberries после атаки БПЛА

В Башкирии начался пожар на объекте Wildberries, пишет РИА Новости. Возгорание произошло из-за атаки Киева на регион.

Сообщается, что на месте инцидента работают оперативные службы. Товар на объекте не хранился, сотрудники заранее были эвакуированы.

По словам главы Башкирии Радия Хабирова, ВСУ атаковали территорию республики посредством 21 БПЛА, 16 из которых сбиты в Салавате – в промзоне начался пожар. Остальные дроны были нацелены на логистический центр в Чишминском районе, где также тушат пожар. В следствие ударов пострадали два человека.

Фото: Pinterest