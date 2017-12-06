В Испании 6 тонн кокаина обнаружили в контейнерах с бананами

Новости Испании. На юге Испании представители гражданской гвардии изъяли почти 6 тонн кокаина, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Это одна из крупнейших партий наркотиков, перехваченная в стране за последние 18 лет.

Незаконный груз был обнаружен в контейнерах с бананами, привезенными из Колумбии. По предварительным подсчетам, стоимость товара на черном рынке могла составить 250 миллионов долларов. По подозрению в причастности к преступлению правоохранители задержали 3 человек, в том числе представителя компании-импортера.