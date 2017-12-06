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9 терактов предотвратили в Великобритании за 2017 год – опубликованы данные доклада

06 декабря 2017 07:04
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Новости Великобритании. В Великобритании за 2017 год предотвратили 9 терактов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Такое заявление сделал глава контрразведки страны.

9 терактов предотвратили в Великобритании за 2017 год – опубликованы данные доклада-1

5 декабря был опубликован доклад о ситуации на фоне роста террористической активности в Туманном Альбионе. В 2017 боевики осуществили 5 атак на территории Соединенного Королевства. Самой крупной стал взрыв во время концерта американской певицы Арианы Гранде в Манчестере 22 мая. Его жертвами стали 22 человека, в том числе 12 детей.

# Фотофакт # Терроризм

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