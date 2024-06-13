Силы ПВО РФ сбили беспилотники над Ярославской и Владимирской областями

Силы противовоздушной обороны России сбили украинские беспилотники над Ярославской и Владимирской областями, тем самым не допустив террористических атак. В общей сложности было сбито 4 дрона. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на Минобороны РФ. Три дрона были сбиты над Ярославской областью, еще один – над Владимирской.

Михаил Евраев, губернатор Ярославской области, подтвердил, что дроны были уничтожены, не причинив ущерба. Вооруженные силы Украины постоянно совершают попытки нападения на Россию с использованием беспилотников, особенно активны атаки на приграничные регионы и Крым.