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В Болгарии произошли столкновения протестующих с полицией. Есть пострадавшие

23 сентября 2020 10:01
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Новости Болгарии. В Болгарии акция протеста в День независимости переросла в столкновения с полицией. Есть пострадавшие, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Болгарии произошли столкновения протестующих с полицией. Есть пострадавшие-1

Несколько тысяч жителей в очередной раз вышли на улицы Софии, требуя отставки правительства и главного прокурора страны. Многие митингующие двинулись в сторону квартала, где расположены здания госучреждений, однако путь им преградили правоохранители. Демонстранты начали бросать в них камни, петарды и бутылки. Как минимум трое полицейских получили ранения. 

В Болгарии произошли столкновения протестующих с полицией. Есть пострадавшие-4

Массовые протесты в стране не прекращаются уже несколько месяцев. Довольно часто они заканчиваются беспорядками, погромами и задержаниями.  

# Массовые беспорядки # Фотофакт

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