В Болгарии произошли столкновения протестующих с полицией. Есть пострадавшие

Новости Болгарии. В Болгарии акция протеста в День независимости переросла в столкновения с полицией. Есть пострадавшие, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Несколько тысяч жителей в очередной раз вышли на улицы Софии, требуя отставки правительства и главного прокурора страны. Многие митингующие двинулись в сторону квартала, где расположены здания госучреждений, однако путь им преградили правоохранители. Демонстранты начали бросать в них камни, петарды и бутылки. Как минимум трое полицейских получили ранения.