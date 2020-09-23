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Япония частично открывает границы для иностранцев

23 сентября 2020 09:57
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Новости Японии. Иностранцам будет частично разрешен въезд в Японию, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Япония частично открывает границы для иностранцев-1

Послабления вступят в силу для некоторых категорий граждан в начале октября. Речь идет лишь о тех, кто намерен приехать в страну с медицинскими, деловыми или учебными целями на срок более трех месяцев.

По прибытию иностранцы должны будут предоставить отрицательный тест на коронавирус, а также пройти двухнедельный карантин. При этом в день в Японию смогут въезжать лишь около 1 000 человек.

Япония частично открывает границы для иностранцев-4

Кроме того, совсем скоро в стране намерены снять все ограничения и для иностранных студентов. Ожидается, что границы для обучающихся в японских вузах также откроют в октябре.

# Коронавирус # Фотофакт

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