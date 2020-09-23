Япония частично открывает границы для иностранцев

Новости Японии. Иностранцам будет частично разрешен въезд в Японию, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Послабления вступят в силу для некоторых категорий граждан в начале октября. Речь идет лишь о тех, кто намерен приехать в страну с медицинскими, деловыми или учебными целями на срок более трех месяцев.

По прибытию иностранцы должны будут предоставить отрицательный тест на коронавирус, а также пройти двухнедельный карантин. При этом в день в Японию смогут въезжать лишь около 1 000 человек.