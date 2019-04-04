В ходе учений в Испании 11 человек получили травмы

Новости Испании. Маневры проходили на аэродроме Санта-Силия. Военный самолет и его экипаж должны были отработать эвакуацию людей в условиях чрезвычайной ситуации, однако все пошло не по плану, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.