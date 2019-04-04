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В ходе учений в Испании 11 человек получили травмы

04 апреля 2019 13:06
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Новости Испании. Маневры проходили на аэродроме Санта-Силия. Военный самолет и его экипаж должны были отработать эвакуацию людей в условиях чрезвычайной ситуации, однако все пошло не по плану, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В ходе учений в Испании 11 человек получили травмы-1

Воздушное судно выкатилось за пределы взлетно-посадочной полосы, в результате чего пострадали люди. Прибывшие к месту происшествия медики госпитализировали пять человек. Причины инцидента выясняются.

В ходе учений в Испании 11 человек получили травмы-4

В ходе учений в Испании 11 человек получили травмы-6

# Крушение # Фотофакт

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