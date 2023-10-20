Прямой эфир

В ходе израильских бомбардировок в Газе уничтожена древняя греческая православная церковь

20 октября 2023 08:28
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

В результате израильских обстрелов была разрушена греческая православная церковь Святого Порфирия в Газе, есть жертвы. Об этом пишет РИА Новости.

В здании на момент обрушения находилось около 50 человек, в большинстве своем женщины и дети. По сообщению Al-Jazeera, по меньшей мере два человека погибли, множество получили ранения. Ранее сообщалось о разгроме дома священнослужителей при церкви.

Церковь Святого Порфирия, одна из самых старых церквей в этом регионе, относится к греческой православной. Правительство Греции поддерживает контакты с Израилем с целью защитить церковь от израильских военных ударов.
 

# Церковь

Другие новости рубрики

Все новости
Захарова прокомментировала слова Байдена о помощи Украине и Израилю как об инвестиции
20 октября 2023 08:14

Захарова прокомментировала слова Байдена о помощи Украине и Израилю как об инвестиции

Путин в Ростове-на-Дону заслушал доклад главы Генштаба РФ о ходе СВО
20 октября 2023 08:04

Путин в Ростове-на-Дону заслушал доклад главы Генштаба РФ о ходе СВО

Пассажирский самолет Boeing сел в Новосибирске с одним работающим двигателем
20 октября 2023 08:03

Пассажирский самолет Boeing сел в Новосибирске с одним работающим двигателем