Захарова прокомментировала слова Байдена о помощи Украине и Израилю как об инвестиции

Официальный представитель МИД России Мария Захарова отреагировала на высказывания американского лидера Джо Байдена, назвавшего помощь Киеву «разумной инвестицией». Об этом передает РИА Новости.

Захарова отметила, что подобные акции раньше называли борьбой за свободу и демократию, но теперь становится ясно, что это всего-навсего расчет. Она особо подчеркнула, что для США война всегда была разумной инвестицией, так как она велась не на их территории.

«Это просто бизнес», – заключила Захарова.

Ранее в своем обращении к нации Байден назвал оказание помощи Украине и Израилю «разумными инвестициями» в интересах будущих поколений.