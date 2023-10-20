Прямой эфир

Захарова прокомментировала слова Байдена о помощи Украине и Израилю как об инвестиции

20 октября 2023 08:14
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Официальный представитель МИД России Мария Захарова отреагировала на высказывания американского лидера Джо Байдена, назвавшего помощь Киеву «разумной инвестицией». Об этом передает РИА Новости.

Захарова отметила, что подобные акции раньше называли борьбой за свободу и демократию, но теперь становится ясно, что это всего-навсего расчет. Она особо подчеркнула, что для США война всегда была разумной инвестицией, так как она велась не на их территории. 

«Это просто бизнес», – заключила Захарова. 

Ранее в своем обращении к нации Байден назвал оказание помощи Украине и Израилю «разумными инвестициями» в интересах будущих поколений.

# Международная политика # Джо Байден # Мария Захарова

Другие новости рубрики

Все новости
Путин в Ростове-на-Дону заслушал доклад главы Генштаба РФ о ходе СВО
20 октября 2023 08:04

Путин в Ростове-на-Дону заслушал доклад главы Генштаба РФ о ходе СВО

Пассажирский самолет Boeing сел в Новосибирске с одним работающим двигателем
20 октября 2023 08:03

Пассажирский самолет Boeing сел в Новосибирске с одним работающим двигателем

США провели испытание на ядерном полигоне одновременно с выходом России из ДВЗЯИ
20 октября 2023 07:48

США провели испытание на ядерном полигоне одновременно с выходом России из ДВЗЯИ