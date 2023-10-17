Британские финансовые аналитики заявили, что экономика Королевства в критическом положении

По их мнению, сейчас у властей Королевства нет возможности снизить налоги, увеличить государственные расходы и взять инфляцию под контроль. В начале 2024 года Великобритания впадет в рецессию, которая продлится как минимум девять месяцев, а ВВП упадет почти на один процент. В перспективе произойдет реальное сокращение повседневных бюджетов многих государственных ведомств и урезание социальных расходов, в частности на медицину.