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Британские финансовые аналитики заявили, что экономика Королевства в критическом положении

17 октября 2023 10:54
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Экономика Великобритании находится в критическом положении. Об этом говорится в опубликованном докладе группы финансовых аналитиков, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Британские финансовые аналитики заявили, что экономика Королевства в критическом положении-1

По их мнению, сейчас у властей Королевства нет возможности снизить налоги, увеличить государственные расходы и взять инфляцию под контроль. В начале 2024 года Великобритания впадет в рецессию, которая продлится как минимум девять месяцев, а ВВП упадет почти на один процент. В перспективе произойдет реальное сокращение повседневных бюджетов многих государственных ведомств и урезание социальных расходов, в частности на медицину.

# Экономический кризис # Фотофакт

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