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В Германии выданы ордера на арест по делу о подрыве «Северных потоков»

25 сентября 2024 16:37
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В рамках расследования дела о подрыве газопроводов «Северный поток» и «Северный поток 2» выдано сразу два ордера на арест, сообщил представитель кабинета министров Германии Штеффен Хебештрайт. Об этом пишет РИА Новости.

При этом он подчеркнул, что расследованием занимается Генеральная прокуратура Германии. 

Ранее СМИ сообщали об ордере на арест украинского дайвера Владимира Журавлева, который успел покинуть Германию. Также упоминается супружеская пара, которая, предположительно, причастна к взрывам.

Ранее американский публицист Сеймур Херш утверждал, что взрывоопасные устройства были заложены дайверами ВМС США при поддержке норвежских спецов в июне 2022 года. В Пентагоне отрицают причастность США к взрывам.

# Международная политика

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