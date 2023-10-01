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В Германии люди недовольны миграционной политикой

01 октября 2023 12:28
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Новости Германии. Устали от мигрантов. В Германии растёт недовольство политикой властей. Об этом свидетельствуют результаты соцопросов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 

В Германии люди недовольны миграционной политикой-1

Более 60 % немцев убеждены, что Германия должна принимать меньше беженцев. 73 % считают, что процесс их размещения и распределения в стране проходит плохо. А за усиление пограничного контроля выступают рекордные 82 %. И несмотря на то, что миграционная политика всегда вызывала ожесточённые споры, именно сейчас это может стать настоящей проблемой для бундестага. Ведь небывалый наплыв беженцев, в первую очередь, означает непредвиденные и огромные траты из госбюджета, которого не хватает даже на решение внутренних экономических проблем. 

# Беженцы # Новости Германии # Фотофакт

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