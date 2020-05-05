Цены на нефть начали расти. Ситуация на мировых рынках постепенно стабилизируется

Котировки заметно повысились 4 мая, а 5 мая тенденция на укрепление сохранилась. Так, стоимость фьючерса на сырье марки Brent возросла на 8,3 % почти до 29 долларов за баррель. Цена черного золота WTI также значительно поднялась и составляет уже больше 21 доллара за баррель.