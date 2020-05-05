Цены на нефть начали расти. Ситуация на мировых рынках постепенно стабилизируется

Мировые цены на нефть начали расти, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Мировые цены на нефть начали расти, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Котировки заметно повысились 4 мая, а 5 мая тенденция на укрепление сохранилась. Так, стоимость фьючерса на сырье марки Brent возросла на 8,3 % почти до 29 долларов за баррель. Цена черного золота WTI также значительно поднялась и составляет уже больше 21 доллара за баррель.
Отметим, ситуация на мировых рынках нефти начала постепенно стабилизироваться на фоне вступления в силу нового соглашения ОПЕК+. Согласно документу, страны альянса сократят уровень добычи сырья почти на 10 миллионов баррелей в сутки.