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Economist: США проводят подготовительные работы для отмены санкций против России

18 февраля 2026 09:12
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Economist: США проводят подготовительные работы для отмены санкций против России-0

Соединенными Штатами проведена значительная часть подготовительной работы, в ходе которой изучены сценарии потенциальной отмены санкций против России, пишет РИА Новости со ссылкой на Economist.

Как сообщает глава консалтинговой компании Risk Advisory Патрик Лорд, много американских юристов усиленно трудились летом 2025 года над изучением вопроса снятия санкций с России. Работа была начата после оказанного давления со стороны президента США Дональда Трампа на Киев ввиду намерения начать новый раунд переговоров. «Значительная часть подготовительной работы уже проделана», – сказано в материале.

Фото: Pinterest

# Международная политика # Дональд Трамп

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