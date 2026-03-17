Литовские компании начали волну увольнений. Национальная служба занятости сообщает, что за первые два месяца 2026 года уже 20 фирм сократили сотрудников. Это в 2,5 раза больше, чем за аналогичный период 2025-го, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Работы лишились почти тысяча человек, что в три раза больше, чем годом ранее. Лидером по числу увольнений стали предприятия обрабатывающей промышленности и компании, работающие в области информации и связи.

Высокий риск лишиться работы сохраняется у сотрудников сферы услуг и транспорта. В национальной службе занятости заявили, что массовые увольнения продиктованы спадом производства из-за резкого роста цен на электричество и топливо, а также падением спроса на продукцию.