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В ДНР сообщили о масштабных потерях ВС Украины за последние недели

23 октября 2023 07:17
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За последние 2-3 недели ВСУ понесли многотысячные потери. Об этом проинформировал советник главы ДНР Ян Гагин, пишет РИА Новости.

Гагин отмечает, что потери в живой силе со стороны ВС Украины измеряются тысячами человек, а потери в технике – сотнями. Без новой помощи со стороны союзников по части вооружений и денежных средств на ведение военных действий Украина не выстоит, уверен советник главы ДНР.

Ранее Гагин сообщал, что войска РФ успешно продвигаются на Артемовском и Донецком направлениях. По данным российского оборонного ведомства, за минувшие сутки украинская армия на Донецком направлении потеряла свыше 500 человек, танк, 2 бронемашины, 4 автомобиля и гаубицу.

# Международная политика

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