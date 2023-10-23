В ДНР сообщили о масштабных потерях ВС Украины за последние недели

За последние 2-3 недели ВСУ понесли многотысячные потери. Об этом проинформировал советник главы ДНР Ян Гагин, пишет РИА Новости.

Гагин отмечает, что потери в живой силе со стороны ВС Украины измеряются тысячами человек, а потери в технике – сотнями. Без новой помощи со стороны союзников по части вооружений и денежных средств на ведение военных действий Украина не выстоит, уверен советник главы ДНР.

Ранее Гагин сообщал, что войска РФ успешно продвигаются на Артемовском и Донецком направлениях. По данным российского оборонного ведомства, за минувшие сутки украинская армия на Донецком направлении потеряла свыше 500 человек, танк, 2 бронемашины, 4 автомобиля и гаубицу.