В Японии сотни человек провели ночь в застрявшем поезде: сильные снегопады привели к транспортному коллапсу

Ночь в застрявшем на полпути поезде провели сотни человек. Состав не смог доехать до пункта назначения и остановился в 300 метрах от станции. Электричество не отключали, поэтому в поезде были свет и отопление. К утру спасатели доставили пассажирам еду и воду, однако эвакуировать их пока не представляется возможным. Некоторые решили добраться до станции самостоятельно. Преодолевая снежный путь, люди получили обморожения. Все они были госпитализированы.