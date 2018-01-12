Судно с гражданами Венесуэлы затонуло около нидерландского острова Кюрасао: десятки человек пропали без вести

Новости Венесуэлы. Несколько десятков граждан Венесуэлы пропали без вести, пытаясь добраться до нидерландского Кюрасао, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Судно, на котором они плыли, потерпело крушение. Его обломки и тела четырех человек были обнаружены у берегов острова. Еще двоим удалось добраться до земли вплавь. Судьба остальных пассажиров остается неизвестной. На их поиски отправили вертолет.

Напомним, на прошлой неделе власти Венесуэлы ввели режим блокады сообщения с расположенными у берегов страны нидерландскими островами. Сделано это было для борьбы с контрабандой и нелегальным вывозом товаров из Венесуэлы.