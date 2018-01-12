Прямой эфир

Судно с гражданами Венесуэлы затонуло около нидерландского острова Кюрасао: десятки человек пропали без вести

12 января 2018 08:52
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Венесуэлы. Несколько десятков граждан Венесуэлы пропали без вести, пытаясь добраться до нидерландского Кюрасао, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Судно с гражданами Венесуэлы затонуло около нидерландского острова Кюрасао: десятки человек пропали без вести-1

Судно, на котором они плыли, потерпело крушение. Его обломки и тела четырех человек были обнаружены у берегов острова. Еще двоим удалось добраться до земли вплавь. Судьба остальных пассажиров остается неизвестной. На их поиски отправили вертолет.

Напомним, на прошлой неделе власти Венесуэлы ввели режим блокады сообщения с расположенными у берегов страны нидерландскими островами. Сделано это было для борьбы с контрабандой и нелегальным вывозом товаров из Венесуэлы.

# Кораблекрушения # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
Десятки машин сгорели в Дублине: пламя перекинулось с пылающего завода по утилизации металлолома
12 января 2018 08:50

Десятки машин сгорели в Дублине: пламя перекинулось с пылающего завода по утилизации металлолома

В Японии сотни человек провели ночь в застрявшем поезде: сильные снегопады привели к транспортному коллапсу
12 января 2018 08:05

В Японии сотни человек провели ночь в застрявшем поезде: сильные снегопады привели к транспортному коллапсу

История последних 30-ти лет: выставка современной белорусской фотографии открылась в Китае
12 января 2018 07:32

История последних 30-ти лет: выставка современной белорусской фотографии открылась в Китае