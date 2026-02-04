В больницах Польши анонсировали масштабную акцию протеста

В Польше обостряется кризис в сфере здравоохранения. 3 марта в Варшаве пройдет крупнейшая за последние годы акция протеста: в ней примут участие руководители районных больниц, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Медики настаивают на срочной финансовой поддержке и системных реформах. Ранее Ассоциация польских уездов уже обращалась к правительству с призывом незамедлительно исправить ситуацию в системе здравоохранения. По данным инициаторов протеста, проблемы носят масштабный характер: больницы накапливают долги, отделения (в том числе родильные) закрываются; из‑за недостатка финансирования образуются длинные очереди – пациентам приходится ждать назначенных процедур месяцами. Остро ощущается нехватка медперсонала, особенно в сельской местности. Многие специалисты предпочитают уезжать за границу, где предлагают более высокую зарплату и лучшие условия труда.