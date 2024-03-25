В Белграде 24 марта прошел митинг против НАТО

В Белграде 24 марта состоялся митинг, приуроченный к 25-й годовщине бомбардировок Югославии силами НАТО. Об этом пишет РИА Новости.

Его участники потребовали от власти прекратить сотрудничество с Альянсом. Митинг стартовал в 16:00 (18:00 мск) на площади Республики, на котором люди выражали свое недовольство действиями НАТО.

Организаторы митинга требовали закрыть отделение НАТО в Министерстве обороны Сербии, а также отказаться от совместных тренировок и поездок представителей Альянса.

В 1999 году в результате конфликта между албанскими сепаратистами и сербскими силами безопасности НАТО подвергла Югославию бомбардировкам. Это повлекло за собой гибель более 2,5 тысяч людей и ущерб в 100 миллиардов долларов.