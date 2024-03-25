В Париже устроили социальные чистки накануне Олимпиады

В Париже социальные работники устроили акцию протеста. Их возмущение вызвали так называемые зачистки, которые накануне Олимпийских игр устроили столичные власти, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Они начали насильно переселять из города мигрантов, бездомных и всех, кто, по их мнению, представляет неблагополучные слои населения. Кроме того, начался активный снос лагерей беженцев. Соцработники призвали власти решать проблемы этих людей, вместо того чтобы выгонять их подальше. Это, по мнению протестующих, нарушает права человека и является ярким примером дискриминации.