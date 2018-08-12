В бельгийском порту Антверпена горит склад с опасным веществом

Угроза в том, что при горении этот химикат выделяет токсичный дым, опасный для жизни. В радиусе почти двух километров от очага эвакуированы все сотрудники предприятия, экстренно покидают порт корабли. С огнем борются десятки пожарных расчетов. О пострадавших не сообщается. Власти Антверпена призвали жителей не выходить из домов и закрыть окна.