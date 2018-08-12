Прямой эфир

В бельгийском порту Антверпена горит склад с опасным веществом

12 августа 2018 12:31
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Бельгии. Огнем охвачено помещение с сульфидом никеля, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 

В бельгийском порту Антверпена горит склад с опасным веществом-1

Угроза в том, что при горении этот химикат выделяет токсичный дым, опасный для жизни. В радиусе почти двух километров от очага эвакуированы все сотрудники предприятия, экстренно покидают порт корабли. С огнем борются десятки пожарных расчетов. О пострадавших не сообщается. Власти Антверпена призвали жителей не выходить из домов и закрыть окна.

В бельгийском порту Антверпена горит склад с опасным веществом-4

# Пожар # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
В Нью-Джерси перевернулся школьный автобус
12 августа 2018 12:24

В Нью-Джерси перевернулся школьный автобус

В Лондоне на 86 году жизни умер лауреат Нобелевской премии по литературе‍
12 августа 2018 08:50

В Лондоне на 86 году жизни умер лауреат Нобелевской премии по литературе‍

Муравей пытается украсть бриллиант из ювелирного магазина: видеофакт
11 августа 2018 17:37

Муравей пытается украсть бриллиант из ювелирного магазина: видеофакт