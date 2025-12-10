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Трамп дал Зеленскому несколько дней для принятия решения по мирной сделке – FT

10 декабря 2025 06:35
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Трамп дал Зеленскому несколько дней для принятия решения по мирной сделке – FT-0

Глава белого дома Дональд Трамп ориентировал Владимира Зеленского на необходимость дать ответ касаемо предлагаемой мирной сделки до рождественских праздников, пишет издание Financial Times.

По информации источников газеты, Зеленский сообщил европолитикам о принуждении его со стороны спецпосланников американского лидера Стива Уиткоффа и зятя Трампа Джареда Кушнера к принятию решения в краткие сроки. Сделка, как указывает FT, подразумевает принятие Киевом территориальных потерь, а взамен получает «неопределенные гарантии безопасности от США».

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Фото: Pinterest

# Международная политика # Дональд Трамп # Владимир Зеленский

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