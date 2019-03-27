Ушёл из жизни исполнитель роли графа Калиостро в «Формуле любви»

Новости Грузии. В Тбилиси на 88 году жизни скончался исполнитель роли графа Калиостро в «Формуле любви» Нодар Мгалоблишвили. Об этом сообщает Первый канал Грузинского телевидения.

Мгалоблишвили родился 15 июля 1931 года в Тбилиси. Нодар рос в бедной семье, поэтому несмотря на желание играть на сцене решил поступать в Грузинский политехнический институт. Однако Мгалоблишвили не смог сдать экзамен по математике и в итоге пошёл учиться на актёра.

С 1954 года начал служить в Тбилисском академическом театре имени Марджанишвили. Первое время играл героев-любовников, на быстро перешёл на роли отрицательных персонажей. Актёр запомнился ролями Освальда («Привидения»), Яго («Отелло»), Актёр («На дне»).

В кино Нодар начал сниматься в 1958 году. Известность по всему СССР ему принесла роль графа Калиостро в фильме «Формула любви». С середины 1980-ых и по 2000-ый года актёр редко появлялся на экране, но в 2002 году пришла вторая волна популярности после роли «Барона» в сериале «По имени Барон…».

26 марта Мгалоблишвили ушёл из жизни. Причина смерти актёра не называется.