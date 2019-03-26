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Пожар в ТЦ в Баку потушен: пострадали не меньше 11 человек

26 марта 2019 20:31
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Новости Азербайджана. Пожар в торговом центре Баку потушен. Сотрудники МЧС боролись с огнем более восьми часов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Спасатели продолжают разбирать завалы. В результате ЧП пострадали по меньшей мере 11 человек.

Пожар в ТЦ в Баку потушен: пострадали не меньше 11 человек-1

Пламя вспыхнуло в одном из магазинов рано утром 26 марта. Огонь быстро распространился до четвертого этажа. К ликвидации возгорания были привлечены более 100 спасателей и свыше 20 единиц техники. Кроме торгового комплекса сгорели и прилегающие к нему строения.

Пожар в ТЦ в Баку потушен: пострадали не меньше 11 человек-4

По предварительным данным, ни на одном из этажей не было противопожарной системы. Точная причина возгорания станет известна после расследования. Пострадавших доставили в больницу с отравлением углекислым газом. К счастью, никто не погиб – людей успели эвакуировать.

# Пожар # Фотофакт

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