Пожар в ТЦ в Баку потушен: пострадали не меньше 11 человек

Новости Азербайджана. Пожар в торговом центре Баку потушен. Сотрудники МЧС боролись с огнем более восьми часов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Спасатели продолжают разбирать завалы. В результате ЧП пострадали по меньшей мере 11 человек.

Пламя вспыхнуло в одном из магазинов рано утром 26 марта. Огонь быстро распространился до четвертого этажа. К ликвидации возгорания были привлечены более 100 спасателей и свыше 20 единиц техники. Кроме торгового комплекса сгорели и прилегающие к нему строения.