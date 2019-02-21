У Жэневе «жоўтыя камізэлькі» мітынгуюць супраць паліцэйскага самавольства

Навіны Швейцарыі. «Жоўтыя камізэлькі» арганізавалі пратэсты перад штаб-кватэрай ААН у Жэневе, паведамілі ў праграме Навіны «24 гадзіны» на СТБ.
Навіны Швейцарыі. «Жоўтыя камізэлькі» арганізавалі пратэсты перад штаб-кватэрай ААН у Жэневе, паведамілі ў праграме Навіны «24 гадзіны» на СТБ.
Дарэчы, гэта іх першая ў гісторыі замежная акцыя. Мітынгуючыя спрабуюць звярнуць увагу міжнароднай супольнасці на паліцэйскае самавольства пры разгоне дэманстрацый у Францыі.
Акрамя гэтага яны патрабуюць увогуле забараніць выкарыстанне праваахоўнікамі траўматычнай зброі. Нагадваем: некалькі дзён таму ў Францыі распачалі 140 крымінальных спраў на паліцэйскіх. Іх абвінавачваюць ва ўжыванні празмернай сілы супраць дэманстрантаў.