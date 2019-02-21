Прямой эфир

У Жэневе «жоўтыя камізэлькі» мітынгуюць супраць паліцэйскага самавольства

21 февраля 2019 08:45
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Навіны Швейцарыі. «Жоўтыя камізэлькі» арганізавалі пратэсты перад штаб-кватэрай ААН у Жэневе, паведамілі ў праграме Навіны «24 гадзіны» на СТБ. 

У Жэневе «жоўтыя камізэлькі» мітынгуюць супраць паліцэйскага самавольства-1

Дарэчы, гэта іх першая ў гісторыі замежная акцыя. Мітынгуючыя спрабуюць звярнуць увагу міжнароднай супольнасці на паліцэйскае самавольства пры разгоне дэманстрацый у Францыі.

У Жэневе «жоўтыя камізэлькі» мітынгуюць супраць паліцэйскага самавольства-4

Акрамя гэтага яны патрабуюць увогуле забараніць выкарыстанне праваахоўнікамі траўматычнай зброі. Нагадваем: некалькі дзён таму ў Францыі распачалі 140 крымінальных спраў на паліцэйскіх. Іх абвінавачваюць ва ўжыванні празмернай сілы супраць дэманстрантаў.

# Акции протеста # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
21 лютага адзначаецца Міжнародны дзень роднай мовы
21 февраля 2019 06:27

21 лютага адзначаецца Міжнародны дзень роднай мовы

На Сицилии проснулся крупнейший действующий вулкан Европы
20 февраля 2019 18:15

На Сицилии проснулся крупнейший действующий вулкан Европы

Трамп намерен создать Космические войска
20 февраля 2019 14:21

Трамп намерен создать Космические войска