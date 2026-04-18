Прямой эфир

Диесен: Россия может ударить по ЕС из-за военной помощи Украине

18 апреля 2026 11:52
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в
Диесен: Россия может ударить по ЕС из-за военной помощи Украине-0

По мнению профессора Университета Юго-Восточной Норвегии Гленна Диесена, РФ может в ответит ударить по ЕС за предоставление Киеву военной помощи, пишет РИА Новости.

Диесен указал, как правило, государства ЕС не осуществляли поставку оружия воюющим странам, потому что в таком случае они являлись бы участниками войны. На сегодняшний день представители политической и контролирующей СМИ элиты в Евросоюзе убедили население своих стран, что утверждение об участии стран объединения в войне против РФ, только потому что они передают вооружение и предоставляют территорию для совершения ударов, является спорным, объясняет профессор.

Диесен предположил, что в ситуации продолжения следования по этому же пути, Россия может нанести «ответные удары».

Захарова перечислила страны, присягнувшие гитлеровскому режиму

Фото: Pinterest

# Международная политика

Другие новости рубрики

Все новости
У президента Польши Навроцкого во время эфира выпал пакетик со снюсом
18 апреля 2026 10:31

У президента Польши Навроцкого во время эфира выпал пакетик со снюсом

Захарова перечислила страны, присягнувшие гитлеровскому режиму
18 апреля 2026 10:01

Захарова перечислила страны, присягнувшие гитлеровскому режиму

Риттер: США не помогут Европе в случае удара России по заводам с дронами
18 апреля 2026 09:30

Риттер: США не помогут Европе в случае удара России по заводам с дронами