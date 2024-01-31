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Украина проводит очередные военные учения у рубежей Беларуси

31 января 2024 10:39
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Украина проводит очередные военные учения у рубежей Беларуси. На этот раз местом маневров выбрана Житомирская область, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Украина проводит очередные военные учения у рубежей Беларуси-1

Известно, что помимо украинских военных, в тренировках задействованы солдаты из других стран. В частности, бойцы Международного легиона. В программу тренировок военнослужащих вошли боевая стрельба, медицинская эвакуация и запуск дронов. Отметим, северное командование украинской армии регулярно проводит маневры вдоль границы с Беларусью и Россией, тем самым намеренно повышая напряженность в регионе.

# Военные учения

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