США на 56% увеличили продажу оружия за рубеж

США нарастили продажу оружия за рубеж. За 2023 год плюс составил 56 %. В денежном выражении это более 80 миллиардов долларов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Показатель рекордный. Это самый высокий объем продаж и помощи, оказанной союзникам и партнерам Вашингтона. Крупнейшими оказались три сделки с ударными и транспортными вертолетами, а также пусковыми установками ракет большой дальности. Эксперты отмечают, что выросшие объемы военных контрактов связаны с намерением стран НАТО укреплять оборону.