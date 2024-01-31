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США на 56% увеличили продажу оружия за рубеж

31 января 2024 10:18
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США нарастили продажу оружия за рубеж. За 2023 год плюс составил 56 %. В денежном выражении это более 80 миллиардов долларов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

США на 56% увеличили продажу оружия за рубеж-1

Показатель рекордный. Это самый высокий объем продаж и помощи, оказанной союзникам и партнерам Вашингтона. Крупнейшими оказались три сделки с ударными и транспортными вертолетами, а также пусковыми установками ракет большой дальности. Эксперты отмечают, что выросшие объемы военных контрактов связаны с намерением стран НАТО укреплять оборону.

# Оружие и боеприпасы

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