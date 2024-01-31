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Bloomberg: ЕС направит Украине лишь 600 тысяч снарядов из обещанного миллиона

31 января 2024 10:02
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Страны Евросоюза не успевают выполнять обещания по поставке артиллерийских снарядов в Украину, пишет ТАСС.

Американское информагентство Bloomberg сообщает, что ранее страны ЕС брали на себя обязательства по поставке Киеву 1 миллиона боеприпасов, однако к 1 марта 2024 года возможны поставки лишь 600 тысяч артиллерийских снарядов. Это обусловлено задержками производства, а также нежеланием стран истощать собственные запасы вооружения.

30 и 31 января в Бельгии проходит неформальная встреча, где министры обороны стран Евросоюза предпринимают попытку решения вопроса поиска дополнительных источников поставок.

# Международная политика

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