Bloomberg: ЕС направит Украине лишь 600 тысяч снарядов из обещанного миллиона

Страны Евросоюза не успевают выполнять обещания по поставке артиллерийских снарядов в Украину, пишет ТАСС.

Американское информагентство Bloomberg сообщает, что ранее страны ЕС брали на себя обязательства по поставке Киеву 1 миллиона боеприпасов, однако к 1 марта 2024 года возможны поставки лишь 600 тысяч артиллерийских снарядов. Это обусловлено задержками производства, а также нежеланием стран истощать собственные запасы вооружения.

30 и 31 января в Бельгии проходит неформальная встреча, где министры обороны стран Евросоюза предпринимают попытку решения вопроса поиска дополнительных источников поставок.