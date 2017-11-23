Шведская компания по производству одежды ежегодно сжигает тонны новой продукции

Сама компания отмечает, что сжигает некачественный или вредный товар.

Эта информация стала известна телеканалу SVT. Уничтожение одежды происходит в котельных. Недавно сжигание продукции компании было зафиксировано в Дании. Журналисты отмечают, что в Швеции объемы уничтожения одежды выше. Например, в 2016 году объемы сожженной продукции составили 9,6 тонн. Последние несколько лет это происходит регулярно.

Новости Швеции. Крупнейшая шведская компания по производству одежды регулярно сжигает свою продукцию.

По словам министра по вопросам охраны окружающей среды Каролины Скуг, одним из основных вопросов является количество содержания вредных веществ в продукции компании.

Каролина Скуг, министр по вопросам охраны окружающей среды:

Это является отражением широкого применения химикатов в производстве.

Скуг добавила, что этот процесс вредит экологии.

Шведское агентство по охране окружающей среды посчитало, что для изготовления одной пары джинсов нужно расходовать 20 тысяч литров воды, а выброс углекислого газа в атмосферу будет равен 9 килограммам.

Есть данные, что в 2016 году компания сожгла около 50 тысяч джинсов.

Несколько лет назад коллаборация Balmain для данного бренда вызвала хаос в магазинах по всему миру.