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У стран НАТО не хватает систем ПВО для защиты от баллистических ракет – глава Минобороны Эстонии

03 сентября 2024 19:28
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Постоянные поставки вооружения киевскому режиму поставили НАТО в уязвимое положение. Страны Альянса столкнулись с нехваткой систем ПВО для защиты от баллистических ракет, об этом сообщил глава эстонского оборонного ведомства, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

У стран НАТО не хватает систем ПВО для защиты от баллистических ракет – глава Минобороны Эстонии-2

Он отметил, что системы противовоздушной обороны являются стратегически важным арсеналом, дефицит которого может привести к снижению обороноспособности Альянса. Повышение количества таких комплексов также заложено в проекте на 2025 год, который и так предусматривает значительное увеличение затрат на военные нужды. В частности, Таллин планирует потратить более 5 % ВВП на военные потребности, что может стать одним из самых высоких показателей в мире. Но, следуя западным указкам, эстонские власти забыли о собственной экономике, которая активно стремится к рецессии.

# НАТО

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