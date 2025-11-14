У стен парижской мэрии развернулся палаточный лагерь из двух сотен мигрантов

Париж в осаде. Прямо у стен мэрии развернулся палаточный лагерь из двух сотен мигрантов. Они объявили правительству открытый ультиматум, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Их требования радикальны: немедленное предоставление документов и жилья. Мигранты также осуждают «агрессивную европейскую политику закрытых дверей». Впрочем, не только иностранцы недовольны положением дел во Франции. Местные фермеры объявили тотальную мобилизацию, готовя тракторный блицкриг в Тулузе, приуроченный к приезду туда президента.