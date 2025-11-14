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У стен парижской мэрии развернулся палаточный лагерь из двух сотен мигрантов

14 ноября 2025 08:18
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Париж в осаде. Прямо у стен мэрии развернулся палаточный лагерь из двух сотен мигрантов. Они объявили правительству открытый ультиматум, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Их требования радикальны: немедленное предоставление документов и жилья. Мигранты также осуждают «агрессивную европейскую политику закрытых дверей». Впрочем, не только иностранцы недовольны положением дел во Франции. Местные фермеры объявили тотальную мобилизацию, готовя тракторный блицкриг в Тулузе, приуроченный к приезду туда президента.

У стен парижской мэрии развернулся палаточный лагерь из двух сотен мигрантов-2

Причиной гнева аграриев стало потенциальное предательство Макрона. Ранее он клятвенно обещал не подписывать соглашение о свободной торговле с Украиной, теперь, похоже, готов пойти на сделку. Если это произойдет, то некачественная и дешевая продукция хлынет на полки французских супермаркетов, оставив местных производителей без всяческих перспектив.

# Международная политика

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