В Перу педагоги требуют повышения зарплаты и реформ образования

Акция протеста быстро переросла в столкновения с полицией: правоохранители применили слезоточивый газ и дубинки для разгона демонстрантов. Учителя заявляют, что их зарплаты не покрывают базовые расходы, а обещанные реформы образования остаются на бумаге.

Хуан Агустин Фернандес, учитель:

У нас проблемы. Все, что связано с транспортом в сезон дождей, когда реки поднимаются, все затопляется, а во время засухи у нас нет колодцев. Мы пьем речную воду, в которой купаются животные, и нам приходится покупать воду, чтобы вскипятить ее перед употреблением. Это проблемы, с которыми сталкиваются учителя в сельской местности. Вот почему мы хотим повысить зарплату, потому что именно мы страдаем больше всего.

Джулита Гонзан, воспитательница дошкольного учреждения:

В экономическом плане учителя живут в долг, вы можете проверить, у каждого учителя всегда есть займы, банковские ссуды. Например, я задолжала 100 тысяч солей, это около 30 тысяч долларов. Я мать-одиночка с двумя детьми, представьте себе других учителей. Поэтому мы вынуждены отстаивать свои права, выходить на улицы, потому что нас не слышат.

Профсоюзы предупреждают: если власти не начнут переговоры, протесты могут перерасти в масштабную забастовку, которая парализует работу школ по всей стране.