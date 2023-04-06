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У Берлускони выявили лейкемию – Corriere della Sera

06 апреля 2023 08:48
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У экс-премьера Италии Сильвио Берлускони диагностирована лейкемия. Он находится в медицинском учреждении в отделении интенсивной терапии.

Политик был госпитализирован в среду, 5 апреля, в больницу в Милане с подозрением на пневмонию, пишет ТАСС со ссылкой на издание Corriere della Sera. Неделю назад он уже был госпитализирован. Сообщается, что именно тогда у него были взяты анализы костного мозга.

Официальных подтверждений о том, что у политика выявлена лейкемия нет. Информацию о состоянии здоровья восьмидесяти двухлетнего Берлускони медики и его близкие пока не комментируют.

# Здоровье # Сильвио Берлускони

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