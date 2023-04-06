За природой готов наблюдать сутки напролёт. Посмотрите на фото, которые делает палестинец

Палестинец Хасан Римави слишком увлечен природой. За ней он готов наблюдать сутки напролет.

Хасан Римави, фотограф:

Я приезжаю сюда обычно перед рассветом, я должен быть здесь до восхода солнца. Это ловушка, я жду особой птицы или зверя. Иногда я остаюсь на три-четыре часа, а иногда, к сожалению, ухожу, а они не приходят.