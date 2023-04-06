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За природой готов наблюдать сутки напролёт. Посмотрите на фото, которые делает палестинец

06 апреля 2023 08:44
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Палестинец Хасан Римави слишком увлечен природой. За ней он готов наблюдать сутки напролет.

За природой готов наблюдать сутки напролёт. Посмотрите на фото, которые делает палестинец-1

Хасан Римави, фотограф:
Я приезжаю сюда обычно перед рассветом, я должен быть здесь до восхода солнца. Это ловушка, я жду особой птицы или зверя. Иногда я остаюсь на три-четыре часа, а иногда, к сожалению, ухожу, а они не приходят. 

За природой готов наблюдать сутки напролёт. Посмотрите на фото, которые делает палестинец-4

Но чаще всего фотоохота заканчивается удачно. На кадрах Хасан Римави документирует красоту укромных уголков своей страны, но пока это просто хобби. 39-летний мужчина говорит, что его фотографии животных – это попытка дать увидеть другим, как герои его снимков просто играют, кормятся и даже спят.

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