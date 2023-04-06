За природой готов наблюдать сутки напролёт. Посмотрите на фото, которые делает палестинец

Палестинец Хасан Римави слишком увлечен природой. За ней он готов наблюдать сутки напролет.
Палестинец Хасан Римави слишком увлечен природой. За ней он готов наблюдать сутки напролет.
Хасан Римави, фотограф:
Я приезжаю сюда обычно перед рассветом, я должен быть здесь до восхода солнца. Это ловушка, я жду особой птицы или зверя. Иногда я остаюсь на три-четыре часа, а иногда, к сожалению, ухожу, а они не приходят.
Но чаще всего фотоохота заканчивается удачно. На кадрах Хасан Римави документирует красоту укромных уголков своей страны, но пока это просто хобби. 39-летний мужчина говорит, что его фотографии животных – это попытка дать увидеть другим, как герои его снимков просто играют, кормятся и даже спят.
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