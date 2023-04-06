В Белграде выпало рекордное за полтора века количество осадков

Новости Сербии. Сербию накрыл сильный снегопад. В Белграде выпало рекордное количество осадков. Такого не было последние 150 лет, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В результате на дорогах образовались пробки, с перебоями работает городской транспорт, а снег не прекращает идти, что значительно осложняет работу коммунальных служб. По всей Сербии объявлен красный уровень опасности, в стране сохраняется риск наводнений.