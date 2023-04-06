Прямой эфир

В Белграде выпало рекордное за полтора века количество осадков

06 апреля 2023 08:40
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Сербии. Сербию накрыл сильный снегопад. В Белграде выпало рекордное количество осадков. Такого не было последние 150 лет, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Белграде выпало рекордное за полтора века количество осадков-1

В результате на дорогах образовались пробки, с перебоями работает городской транспорт, а снег не прекращает идти, что значительно осложняет работу коммунальных служб. По всей Сербии объявлен красный уровень опасности, в стране сохраняется риск наводнений.

# Природные катаклизмы # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
Австралийские полицейские спасли кенгуру из паводковых вод
06 апреля 2023 08:36

Австралийские полицейские спасли кенгуру из паводковых вод

США охватили демонстрации против применения огнестрельного оружия
06 апреля 2023 08:31

США охватили демонстрации против применения огнестрельного оружия

Захарова заявила, что НАТО пора на пенсию
06 апреля 2023 08:27

Захарова заявила, что НАТО пора на пенсию