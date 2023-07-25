Песков: возвращение к зерновой сделке невозможно, так как не выполняются условия России

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отметил, что возвращение к зерновому соглашению в данный момент не представляется возможным в силу неисполнения условий России, пишет РИА Новости.

Он также подчеркнул, что президент Российской Федерации Путин четко обозначил готовность России к восстановлению сделки, как только она будет выполнена. Ранее, 20 июля, официальный представитель МИД России Мария Захарова объявила о завершении функционирования стамбульского координационного центра в Турции, который работал в рамках Черноморской инициативы.