Прямой эфир

Тысячи людей в Болгарии требуют сохранения национальной валюты

02 июня 2025 08:16
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в
Воспроизвести видео

Тысячи людей протестуют в Болгарии против евро. Они требуют сохранения национальной валюты, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Тысячи людей в Болгарии требуют сохранения национальной валюты-2

Новое правительство страны, сформированное в прошлом месяце, сделало вступление в еврозону – одним из ключевых приоритетов. Оппозиционные партии собираются провести референдум. Протестующие убеждены, если Болгария войдет в еврозону, – цены вырастут, а экономический суверенитет страны будет ограничен. В 2024 году Европейский центральный банк заявил, что Болгария пока не может присоединиться к валютному союзу из-за слишком высокой инфляции.

# Международная политика

Другие новости рубрики

Все новости
Число пострадавших из-за обрушения моста в Брянской области достигло 104
02 июня 2025 08:12

Число пострадавших из-за обрушения моста в Брянской области достигло 104

МИД Турции: переговоры РФ и Украины в Стамбуле состоятся в 13:00
02 июня 2025 08:02

МИД Турции: переговоры РФ и Украины в Стамбуле состоятся в 13:00

Глава турецкого МИД выступит со вступительным словом на переговорах в Стамбуле
02 июня 2025 07:57

Глава турецкого МИД выступит со вступительным словом на переговорах в Стамбуле