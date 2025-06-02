Тысячи людей в Болгарии требуют сохранения национальной валюты

Тысячи людей протестуют в Болгарии против евро. Они требуют сохранения национальной валюты, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Новое правительство страны, сформированное в прошлом месяце, сделало вступление в еврозону – одним из ключевых приоритетов. Оппозиционные партии собираются провести референдум. Протестующие убеждены, если Болгария войдет в еврозону, – цены вырастут, а экономический суверенитет страны будет ограничен. В 2024 году Европейский центральный банк заявил, что Болгария пока не может присоединиться к валютному союзу из-за слишком высокой инфляции.