Туристам в Таиланде разрешили лечиться марихуаной

Новости Таиланда. Правительство одобрило положения, разрешающие производство, хранение и употребление каннабиса в медицинских целях, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Инициатором частичной легализации наркотика выступило местное министерство здравоохранения. В целях ознакомления общественности с продуктом, власти намерены провести акцию, в ходе которой будут рассказывать о возможных целебных свойствах и побочных эффектах марихуаны.