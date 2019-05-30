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Туристам в Таиланде разрешили лечиться марихуаной

30 мая 2019 12:54
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Новости Таиланда. Правительство одобрило положения, разрешающие производство, хранение и употребление каннабиса в медицинских целях, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Туристам в Таиланде разрешили лечиться марихуаной-1

Инициатором частичной легализации наркотика выступило местное министерство здравоохранения. В целях ознакомления общественности с продуктом, власти намерены провести акцию, в ходе которой будут рассказывать о возможных целебных свойствах и побочных эффектах марихуаны.

# Наркотики # Фотофакт

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