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После крушения катера в Будапеште 21 человек пропал без вести

30 мая 2019 12:15
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Новости Венгрии. В Будапеште продолжается масштабная операция по поиску пропавших без вести пассажиров затонувшего парома, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

После крушения катера в Будапеште 21 человек пропал без вести-1

В списке – более 20 человек. По мнению Национальной службы скорой помощи Венгрии, шансов обнаружить людей живыми практически нет. На данный момент известно о семи погибших. Еще семерых удалось спасти, они в больнице.

После крушения катера в Будапеште 21 человек пропал без вести-4

ЧП произошло ночью 29 мая. Прогулочный катер столкнулся с более крупным и пошел ко дну. На его борту находились 33 пассажира: граждане Южной Кореи, а также два члена экипажа.

Столкновение катеров в Будапеште: 7 человек погибли

# Кораблекрушения # Фотофакт

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