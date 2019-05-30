После крушения катера в Будапеште 21 человек пропал без вести

Новости Венгрии. В Будапеште продолжается масштабная операция по поиску пропавших без вести пассажиров затонувшего парома, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В списке – более 20 человек. По мнению Национальной службы скорой помощи Венгрии, шансов обнаружить людей живыми практически нет. На данный момент известно о семи погибших. Еще семерых удалось спасти, они в больнице.