После крушения катера в Будапеште 21 человек пропал без вести

Новости Венгрии. В Будапеште продолжается масштабная операция по поиску пропавших без вести пассажиров затонувшего парома, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Венгрии. В Будапеште продолжается масштабная операция по поиску пропавших без вести пассажиров затонувшего парома, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
В списке – более 20 человек. По мнению Национальной службы скорой помощи Венгрии, шансов обнаружить людей живыми практически нет. На данный момент известно о семи погибших. Еще семерых удалось спасти, они в больнице.
ЧП произошло ночью 29 мая. Прогулочный катер столкнулся с более крупным и пошел ко дну. На его борту находились 33 пассажира: граждане Южной Кореи, а также два члена экипажа.